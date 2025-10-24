La Juventus è a corto di gol (zero reti nelle ultime 3 partite), nonostante abbia fatto degli investimenti nel mercato estivo in fase offensiva; acquisti che però, finora, non hanno dimostrato il livello che ci si aspettava. Né Openda e né David sono stati decisivi, Vlahovic solo nelle prime partite; ma il problema è che nessuno dei tre sente di essere un titolare, e questo porta a una perdita di fiducia. L’attacco sterile della Juventus con Openda, David e Vlahovic. Claudio Savelli su Libero scrive: Avevamo lodato il mercato della Juventus, vero? A inizio settembre celebravamo l’abbondanza dell’attacco bianconero che nell’ultimo giorno aggiungeva Zhegrova e Openda a un reparto che già contava David, Vlahovic, Conceiçao e il gioiello Yildiz. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Vlahovic, Openda o David: chi è l’attaccante titolare della Juventus? L’incertezza crea un grande problema