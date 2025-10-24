Manca sempre meno. Domani esce in edicola, in omaggio con il Carlino, lo speciale Vivere Riccione. Informazioni, servizi e interviste a personaggi. Filo conduttore fondamentale, la Perla Verde. Si parte da un viaggio dietro le quinte insieme a Monica Mulazzani, la costumista che da 25 anni veste i bambini dello Zecchino d’oro. Dalla gestione di una vecchia sartoria di un’amica all’incontro con Carlo Conti che ha contribuito a cambiarle la vita. Spazio ancora allo spettacolo, ma questa volta al Tondelli, che dopo un’attesa lunga cinque anni riaccende le sue luci. Un cantiere rimesso in piedi dopo un periodo di sospensione, con i lavori che sono in dirittura d’arrivo e a breve sarà svelata la nuova stagione teatrale con prosa, danza e concerti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Vivere Riccione, domani in regalo con il Carlino