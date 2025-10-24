Vittoria di Savoia diventa attrice | la svolta della figlia di Emanuele Filiberto
Svolta professionale per Vittoria di Savoia, primogenita di Emanuele Filiberto e Clotilde Courau, che debutta come attrice calcando proprio le orme della sua mamma. Il settimanale Gente racconta che la 21enne è stata scelta come protagonista del film Toi + Moi, seuls contre tous, adattamento. 🔗 Leggi su Today.it
Vittoria di Savoia, la figlia di Emanuele Filiberto debutta come attrice - E così Vittoria di Savoia, la figlia di Emanuele Filiberto, ha deciso di seguire le orme di sua madre, l’attrice francese Clotilde Courau. Riporta dilei.it