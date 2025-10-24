Vittoria Cappelli carriera sulla scena
Vittoria Cappelli si definisce ‘una bolognese nel mondo’ ed è orgogliosa di appartenere alla nostra città, perché qui ci sono le sue radici. In occasione delle conversazioni del ciclo di Era Bologna nella sede di Confcommercio Ascom Bologna, Nicoletta Barberini Mengoli ha intervistato Vittoria Cappelli, donna versatile, poliedrica, esperta a livello nazionale di danza, di teatro, scopritrice di talenti e con capacità relazionali fantastiche. La sala dei Carracci era colma di ospiti che, coinvolti, hanno seguito la storia della sua vita legata al bello, all’armonia, principi che si identificano nella danza e nel teatro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
