Visite regolari percorsi personalizzati e sanzioni alle aziende | cosa possiamo imparare dalla Metabo Law in vigore in Giappone contro l’obesità

Nel 2008 il Giappone ha introdotto la Metabo Law, una legge pensata per contrastare la sindrome metabolica e promuovere la prevenzione. L'idea è semplice ma rivoluzionaria: la salute non è solo responsabilità del singolo, ma un dovere collettivo che coinvolge anche imprese e amministrazioni. Ogni anno, tutti i giapponesi tra i 40 e i 74 anni vengono sottoposti alla misurazione della circonferenza della vita durante le visite sanitarie. Superare le soglie di 85 cm per le donne e 90 cm per gli uomini non comporta una multa, ma l'attivazione di un percorso di counselling e monitoraggio personalizzato.

