Visite regolari percorsi personalizzati e sanzioni alle aziende | cosa possiamo imparare dalla Metabo Law in vigore in Giappone contro l’obesità

Tpi.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel 2008 il Giappone ha introdotto la Metabo Law, una legge pensata per contrastare la sindrome metabolica e promuovere la prevenzione. L’idea è semplice ma rivoluzionaria: la salute non è solo responsabilità del singolo, ma un dovere collettivo che coinvolge anche imprese e amministrazioni. Ogni anno, tutti i giapponesi tra i 40 e i 74 anni vengono sottoposti alla misurazione della circonferenza della vita durante le visite sanitarie. Superare le soglie di 85 cm per le donne e 90 cm per gli uomini non comporta una multa, ma l’attivazione di un percorso di counselling e monitoraggio personalizzato. 🔗 Leggi su Tpi.it

visite regolari percorsi personalizzati e sanzioni alle aziende cosa possiamo imparare dalla metabo law in vigore in giappone contro l8217obesit224

© Tpi.it - Visite regolari, percorsi personalizzati e sanzioni alle aziende: cosa possiamo imparare dalla “Metabo Law” in vigore in Giappone contro l’obesità

Leggi anche questi approfondimenti

PFP Percorsi Formativi Personalizzati per studenti-atleti: procedure, figure di riferimento e misure previste [GUIDA] - Si attende nei prossimi giorni la pubblicazione della consueta circolare annuale che regola i Percorsi Formativi Personalizzati degli studenti- Segnala orizzontescuola.it

Pronto soccorso di nome e di fatto Percorsi veloci e personalizzati - Percorsi veloci e personalizzati nei pronto soccorso dell’ospedale di Sesto e del Bassini. Da ilgiorno.it

Avatar, percorsi personalizzati e visite immersive: l’IA nei musei - C’era una volta l’audioguida, da ritirare all’ingresso e restituire all’uscita. Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Visite Regolari Percorsi Personalizzati