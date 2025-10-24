Visite gratuite alla scoperta del litorale romano | il programma

Ostia, 24 ottobre 2025 – E’ ancora tempo di svelare le bellezze e le particolarità del X Municipio: continuano le visite gratuite alla scoperta del litorale romano, a cura del CEA Centro di Educazione Ambientale, Riserva Litorale Romano, organizzate da Cyberia idee in rete aps. Ecco nel dettaglio un intenso weekend da venerdì 24 a domenica 25 ottobre. Visite gratuite alla scoperta del litorale romano, prenotazione obbligatoria. Tutte le visite sono gratuite e fanno parte dell’iniziativa “ Alla scoperta del Litorale di Roma, tra terra e mare ”, promossa da Roma Capitale – Assessorato alla Cultura e finanziata dall’Unione Europea Next Generation EU, nell’ambito del PNRR per grandi eventi turistici. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Visite senologiche gratuite sabato 25 ottobre dalle 09.00 alle 18.00 presso Piazza Pace “Hope – La prevenzione non si ferma mai – Visite senologiche gratuite” offre ai cittadini del Comune di Castel Maggiore la possibilità di effettuare visite senologiche e/o - facebook.com Vai su Facebook

Visite gratuite a Roma e nel Lazio per i pazienti con vitiligine https://ift.tt/IkSZfwC - X Vai su X

Visite gratuite alla scoperta del litorale romano: il programma - E’ ancora tempo di svelare le bellezze e le particolarità del X Municipio. Da ilfaroonline.it

Roma, visite guidate gratuite di agosto alla scoperta di Torpignattara, ecco come prenotarsi - Ad agosto il V municipio invita i residenti a scoprire le bellezze del proprio territorio con visite guidate gratuite. Lo riporta ilmessaggero.it

Open House, 220 opere architettoniche aperte a visite gratuite: un viaggio alla scoperta di Roma tra siti storici e contemporanei - Sono tanti i siti architettonici e culturali che, per chiusura al pubblico, non possono essere visitati da cittadini e ... Lo riporta roma.corriere.it