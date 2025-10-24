Visite fiscali docenti e ATA | come cambiare indirizzo di reperibilità durante la malattia

Durante un periodo di malattia, docenti e ATA sono tenuti a restare reperibile per eventuali visite di controllo disposte dall’INPS. Le fasce orarie previste per tutti i giorni indicati nella certificazione – inclusi sabato, domenica e festivi – sono due: dalle 10:00 alle 12:00; dalle 17:00 alle 19:0 L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

