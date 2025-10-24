Visita istituzionale del generale Magliocco al comando provinciale della guardia di finanza

Cataniatoday.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ieri 23 ottobre, il generale di corpo d’armata Giuseppe Magliocco, comandante interregionale dell’Italia Sud Occidentale, ha effettuato una visita al comando provinciale della guardia di finanza di Catania.L’alto ufficiale, accompagnato dal comandante regionale Sicilia, gen. D. Roberto Manna. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

