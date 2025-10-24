Visita guidata alla mostra Miissimo di me
Sabato 25 ottobre alle ore 15.00 Giuseppe Frangi, presidente dell’Associazione Testori, e la curatrice Alice Boltri accompagneranno il pubblico in una visita guidata alla scoperta della mostra “Miissimo di me” che ricostruisce la travolgente storia d’amore tra lo scrittore e il giovane francese. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
