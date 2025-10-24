Dopo aver dato il meglio di sé a Pontedera, siglando anche la sua seconda rete stagionale, il classe 96 Sulayman Jallow in quel di Sestri Levante domenica contro il Bra non ha alcuna intenzione di fermarsi. A poco più due mesi dal suo arrivo in biancorosso il bomber ex Arzignano si sente già come a casa e dopo due presenze da titolare vuole tenersi stretto il suo posto in coppia con Nicastro. Un tandem, quest’ ultimo, che dopo aver mandato in tilt la difesa del Pontedera ha già spostato il proprio mirino nella gara di domenica alle 12:30. Jallow, che tipo di gara sarà contro il Bra? "Questo girone ci ha insegnato come ogni partita faccia storia a sè e come ogni squadra sia in grado di portare in dote parecchie insidie. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Vis, bomber Jallow si sente carico: "C’è tanta voglia di confermarci"