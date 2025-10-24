Virtus Ivanovic chiede controllo e difesa
La cena è servita. E che cena: al PalaDozza, arriva il Panathinaikos, con il suo carico di storia, il suo blasone e, tanto per gradire, pure il primo posto. Si gioca alle 20 e la Virtus, in questo primo scorcio di Eurolega, di montagne ne ha già scalate diverse. Dal Real Madrid all'esordio, all'ambizioso Monaco. Più che il risultato, Ivanovic vuol vedere i volti. Quelli pallidi e spenti contro Cremona, dovrebbero essere un lontano ricordo. I tifosi vogliono una squadra che lotti. Il sergente Dusko, fedele alla linea (sua, con la quale ha vinto tanto) chiede rigore e difesa. "Giocheremo con quella che forse è la miglior squadra di questa Euroleague.
