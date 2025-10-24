Virginia Raffaele e Aldo Baglio a Bologna per presentare il film La vita va così

Dopo aver aperto ventesima edizione della Festa del Cinema di Roma, arriva in sala il nuovo film di Riccardo Milani alla presenza del regista e degli attori Virginia Raffaele e Aldo Baglio l’appuntamento è sabato 25 ottobre ore 15.30 - Pop Up Cinema Jolly 4K di Bologna. SINOSSI - Un 'legal drama'. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

#OspitiSpeciali #PrimaVisione 'LA VITA VA COSÌ' AL MODERNISSIMO Sabato 25 ottobre alle ore 20.30 al Modernissimo per la proiezione di 'La vita va così' (Italia/2025), il regista Riccardo Milani assieme ai protagonisti Virginia Raffaele e Aldo Baglio sarann

Virginia Raffaele e Diego Abatantuono alla Oz per «La vita va così»

Virginia Raffaele, Aldo Baglio e Giuseppe Ignazio Loi in La vita va così: la clip del film da una storia vera - Virginia Raffaele, Aldo Baglio e il vero pastore sardo Giuseppe Ignazio Loi (attore bravissimo) in una clip di La vita va così.

"La vita va così", entusiasmo al Cineplex: a Spinetta Marengo il pubblico incontra Milani, Raffaele e Baglio - Avrebbe potuto "fermare l'esercito di Serse alle Termopili" il pubblico del Cineplex Moderno di Spinetta Marengo che giovedì sera ha ...

Virginia Raffaele su La vita va così: "Parla di appartenenza". Poi il commento sulla rinuncia di Sinner alla Coppa Davis - con La vita è così, una commedia di Riccardo Milani ispirata alla vera storia di Ovidio Marras.