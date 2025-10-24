Violenze sessuali su 12ennetre arresti

14.45 Un 18enne e due minorenni sono stati arrestati dai Carabinieri di Sulmona per le violenze su una ragazzina di 12 anni, filmate e poi pubblicate anche su gruppi WhatsApp. Dovranno rispondere a vario titolo di violenza sessuale di gruppo aggravata, pedopornografia, atti persecutori. L'indagine è stata avviata dopo che la 12enne ha trovato il coraggio di rivolgersi al numero "114-emergenza infanzia" e raccontare di essere stata costretta a subire abusi e minacce. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Polizia di Stato – Abusi sessuali e violenze nei confronti della compagna, disposto il carcere per un cittadino di nazionalità marocchina. Nel pomeriggio di ieri 21 ottobre, gli Agenti della Polizia di Stato in servizio alla Squadra Mobile di Vibo Valentia unitament - facebook.com Vai su Facebook

Anni di violenze sessuali su una bimba di 10 anni: arrestato e condannato a 6 anni - X Vai su X

“Se ti ribelli mettiamo il video in rete”: le minacce e gli abusi su una 12enne, tre arresti - I tre ragazzi, di 18 anni e gli altri due minorenni, sono stati rintracciati nelle loro case e condotti nel carcere di Sulmona e nel minorile di Casal del Marmo, a Roma ... Da msn.com

Video online degli abusi su 12enne, tre arresti a Pescara. In carcere un 18enne e due minorenni - Tre persone, un 18enne e due minorenni, sono stati arrestati dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Sulmona per le violenze su una ragazzina di 12 anni, poi pubblicate a ... Riporta msn.com

Video online degli abusi sulla 12enne, tre arresti - Tre persone, un 18enne e due minorenni, sono stati arrestati dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Sulmona per le violenze su una ragazzina di 12 anni, poi pubblicate a ... Lo riporta ansa.it