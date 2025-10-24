Violenze sessuali su 12ennetre arresti

Servizitelevideo.rai.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

14.45 Un 18enne e due minorenni sono stati arrestati dai Carabinieri di Sulmona per le violenze su una ragazzina di 12 anni, filmate e poi pubblicate anche su gruppi WhatsApp. Dovranno rispondere a vario titolo di violenza sessuale di gruppo aggravata, pedopornografia, atti persecutori. L'indagine è stata avviata dopo che la 12enne ha trovato il coraggio di rivolgersi al numero "114-emergenza infanzia" e raccontare di essere stata costretta a subire abusi e minacce. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Immagine generica

