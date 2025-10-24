Violenze al Beccaria indagati i cappellani L’amarezza di don Gino Rigoldi | Mai assistito a torture o pestaggi

Don Gino Rigoldi e don Claudio Burgio, rispettivamente ex ed attuale cappellano del carcere minorile Beccaria, risultavano iscritti nel registro degli indagati per l’ipotesi di omessa denuncia nella maxi indagine su torture, violenze e maltrattamenti sui detenuti minorenni, ma non hanno ricevuto informazioni di garanzia. E la loro posizione è stata stralciata rispetto a quelle dei 42 indagati per i quali il 30 ottobre inizierà il maxi incidente probatorio con l’ascolto, nei mesi successivi, di 33 vittime per cristallizzare le dichiarazioni in vista dell’eventuale processo. vimodrone: don claudio burgio - per redazione metropoli - foto spf Nelle oltre 900 pagine ci sono due nomi di indagati coperti da “omissis”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Violenze al Beccaria, indagati i cappellani. L’amarezza di don Gino Rigoldi: “Mai assistito a torture o pestaggi”

