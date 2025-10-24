Violenza sulle donne scattano 3 arresti in provincia di Milano per botte e violazione dei divieti di avvicinamento

Milano – Tre uomini sono stati arrestati dai Carabinieri, per distinti interventi in merito a episodi di violenza sulle donne nel Milanese. Alle 19.30 circa di ieri i carabinieri della Stazione di Parabiago hanno arrestato per inottemperanza del divieto di avvicinamento un 40enne tunisino. L'uomo, subito dopo aver ricevuto la notifica del divieto di avvicinamento alla moglie e ai figli, proprio ieri pomeriggio, si è recato a casa di lei minacciandola di morte. Ma è stato arrestato poco dopo. Alle 21.30 i carabinieri di Garbagnate Milanese hanno arrestato un 35enne sempre per la violazione del divieto di avvicinamento alla ex. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Violenza sulle donne, scattano 3 arresti in provincia di Milano per botte e violazione dei divieti di avvicinamento

