Violenza sulle donne a novembre nelle farmacie di Roma test gratuiti per rilevare la droga nei drink 

Affaritaliani.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli stick (kit CYD - Check Your drink) permettono un controllo rapido e discreto: basta una goccia di bevanda sull’area reattiva per osservare subito un marcato cambio di colore in presenza delle sostanze ricercate. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it

violenza sulle donne a novembre nelle farmacie di roma test gratuiti per rilevare la droga nei drink

© Affaritaliani.it - Violenza sulle donne, a novembre nelle farmacie di Roma test gratuiti per rilevare la droga nei drink 

