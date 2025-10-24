Violenza sulle donne a novembre nelle farmacie di Roma test gratuiti per rilevare la droga nei drink
Gli stick (kit CYD - Check Your drink) permettono un controllo rapido e discreto: basta una goccia di bevanda sull’area reattiva per osservare subito un marcato cambio di colore in presenza delle sostanze ricercate. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it
Violenza sulle donne, a novembre nelle farmacie di Roma e provincia kit gratis per rilevare droghe nei drink - Un kit rapido per aiutare le donne, da novembre gratis nelle farmacie romane, per verificare che il drink non è stato alterato da sostanze ... Secondo msn.com
Violenza di genere, nelle farmacie romane test gratis contro il drink spiking - Federfarma Roma lancia l’iniziativa “Il consenso non si scioglie in un drink” con kit rapidi e gratuiti per rilevare GHB, chetamina e altre droghe nei cocktail ... Lo riporta rainews.it
Drink spiking, Roma in prima linea: kit gratuiti in farmacia per rilevare la ‘droga dello stupro’ - In occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne, le farmacie di Roma e provincia nel mese di novembre distribuiranno gratuitamente dei kit rapidi per il ril ... Scrive insalutenews.it