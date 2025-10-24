Violenza sulle donne a novembre nelle farmacie di Roma e provincia kit gratis per rilevare droghe nei drink
(Adnkronos) – Un kit rapido per aiutare le donne, da novembre gratis nelle farmacie romane, per verificare che il drink non è stato alterato da sostanze stupefacenti. In occasione della Giornata mondiale contro la violenza sulle donne, le farmacie di Roma e provincia nel mese di novembre distribuiranno dei kit rapidi per il rilevamento di . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Violenza sulle donne, a novembre nelle farmacie di Roma e provincia kit gratis per rilevare droghe nei drink - Permette un controllo rapido e discreto: basta una goccia di bevanda sull'area reattiva per osservare subito un marcato cambio di colore in presenza delle sostanze ricercate. Scrive adnkronos.com
