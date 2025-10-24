Violenza su una 12enne e video nei gruppi WhatsApp | tre arresti due sono minorenni

Tre giovani, tra cui due minorenni, sono stati arrestati dai carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Sulmona con accuse gravissime legate alla violenza su una ragazzina di 12 anni. I video degli abusi sarebbero stati successivamente diffusi anche su gruppi WhatsApp.La. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Minacce, violenza, frasi denigratorie contro una studentessa 12enne. La Procura di Spoleto chiede il rinvio a giudizio per un'insegnante accusata di maltrattamenti nei confronti di un'alunna affetta da autismo. https://www.rainews.it/tgr/umbria/articoli/2025/10/m - facebook.com Vai su Facebook

Notte di violenza in discoteca: 12 denunciati, sei sono minorenni https://ift.tt/brmfsNP https://ift.tt/seYOqTy - X Vai su X

