Violenza su una 12enne e video nei gruppi WhatsApp | tre arresti due sono minorenni

Chietitoday.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tre giovani, tra cui due minorenni, sono stati arrestati dai carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Sulmona con accuse gravissime legate alla violenza su una ragazzina di 12 anni. I video degli abusi sarebbero stati successivamente diffusi anche su gruppi WhatsApp.La. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

