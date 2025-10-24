Violenza sessuale su ragazzina di 12 anni e video online | arrestati un 18enne e due minorenni

Ilmessaggero.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

SULMONA - Sono tre le ordinanze di custodia cautelare in carcere che questa mattina all?alba sono state eseguite dai carabinieri di Sulmona per la vicenda della dodicenne abusata e ricattata. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

violenza sessuale su ragazzina di 12 anni e video online arrestati un 18enne e due minorenni

© Ilmessaggero.it - Violenza sessuale su ragazzina di 12 anni e video online: arrestati un 18enne e due minorenni

Argomenti simili trattati di recente

violenza sessuale ragazzina 12Violenza sessuale su ragazzina di 12 anni e video online: arrestati un 18enne e due minorenni - Sono tre le ordinanze di custodia cautelare in carcere che questa mattina all’alba sono state eseguite dai carabinieri di Sulmona per la vicenda della dodicenne abusata e ... Secondo ilmessaggero.it

violenza sessuale ragazzina 12Lui 68 anni, lei 12: violenza choc nel Pesarese -   Secondo l’accusa, tutto sarebbe iniziato in occasione delle visite ad anziane vicine di casa dove l’uomo avrebbe attirata. Lo riporta msn.com

violenza sessuale ragazzina 12Video online degli abusi sulla 12enne, tre arresti - Tre persone, un 18enne e due minorenni, sono stati arrestati dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Sulmona per le violenze su una ragazzina di 12 anni, poi pubblicate a ... Da ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Violenza Sessuale Ragazzina 12