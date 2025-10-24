Violenza sessuale su ragazzina di 12 anni e video online | arrestati un 18enne e due minorenni

SULMONA - Sono tre le ordinanze di custodia cautelare in carcere che questa mattina all?alba sono state eseguite dai carabinieri di Sulmona per la vicenda della dodicenne abusata e ricattata. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Violenza sessuale su ragazzina di 12 anni e video online: arrestati un 18enne e due minorenni

