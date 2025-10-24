Violenza sessuale nella Rsa Tenta di baciare la collega
Davanti al gip ha deciso di avvalersi della facoltà di non rispondere. Nei suoi confronti il giudice ha disposto il divieto di avvicinamento a quella che, a oggi, è una ex collega. Operatore socio-sanitario lui, infermiera lei, in servizio, all’epoca dei fatti, di una residenza per anziani e persone non autosufficienti di Perugia. L’uomo è accusato di violenza sessuale nei confronti della donna, la quale, secondo la ricostruzione dell’accusa, sarebbe stata costretta a subire atti sessuali "con violenza e minaccia", all’interno della struttura stessa dove entrambi lavoravano. Nello specifico, secondo quanto ricostruito in base alla denuncia della donna, l’operatore socio-sanitario avrebbe spinto alle spalle, contro il muro dell’infermeria, la collega, toccandola e cercando ripetutamente di girarle il volto per baciarla. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Arrestato per violenza sessuale all’Oktoberfest. È il trattamento riservato dalla “Polizei” tedesca a un imprenditore vitivinicolo di Valdobbiadene, un 65enne, che il 3 ottobre scorso, dopo qualche boccale di birra di troppo, ha avuto la brillante idea di palpeggiar - facebook.com Vai su Facebook
#Violenza sessuale ripetuta sulla figlia di cinque anni, uomo condannato a 20 anni di reclusione - X Vai su X
Milano, violenta 20enne conosciuta sui social durante il primo appuntamento: arrestato - Dialogava sui social per settimane con quelle che, poi, sarebbero diventate le sue vittime, carpendo la loro fiducia, sfruttando le loro "fragilità" e riuscendo ad ottenere un appuntamento di persona. Come scrive tg24.sky.it
Violenza sessuale a Milano San Donato, così la 20enne è riuscita a sfuggire al predatore conosciuto sui social. Lui aveva già colpito - Lì, l’aveva fatta salire sulla sua auto, un Maggiolone blu. Da milano.corriere.it
Ragazza violentata al primo appuntamento, arrestato un 38enne: era stato condannato a marzo per fatti analoghi - Ha adescato in una chat di Telegram una ragazza ventenne e poi, al primo appuntamento, l’ha minacciata con un coltello e poi violentata. Scrive ilfattoquotidiano.it