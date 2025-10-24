violenza sessuale nella rsa tenta di baciare la collega

Davanti al gip ha deciso di avvalersi della facoltà di non rispondere. Nei suoi confronti il giudice ha disposto il divieto di avvicinamento a quella che, a oggi, è una ex collega. Operatore socio-sanitario lui, infermiera lei, in servizio, all’epoca dei fatti, di una residenza per anziani e persone non autosufficienti di Perugia. L’uomo è accusato di violenza sessuale nei confronti della donna, la quale, secondo la ricostruzione dell’accusa, sarebbe stata costretta a subire atti sessuali "con violenza e minaccia", all’interno della struttura stessa dove entrambi lavoravano. Nello specifico, secondo quanto ricostruito in base alla denuncia della donna, l’operatore socio-sanitario avrebbe spinto alle spalle, contro il muro dell’infermeria, la collega, toccandola e cercando ripetutamente di girarle il volto per baciarla. 🔗 Leggi su Lanazione.it

