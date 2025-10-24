Violenza sessuale nella Rsa Tenta di baciare la collega

Lanazione.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Davanti al gip ha deciso di avvalersi della facoltà di non rispondere. Nei suoi confronti il giudice ha disposto il divieto di avvicinamento a quella che, a oggi, è una ex collega. Operatore socio-sanitario lui, infermiera lei, in servizio, all’epoca dei fatti, di una residenza per anziani e persone non autosufficienti di Perugia. L’uomo è accusato di violenza sessuale nei confronti della donna, la quale, secondo la ricostruzione dell’accusa, sarebbe stata costretta a subire atti sessuali "con violenza e minaccia", all’interno della struttura stessa dove entrambi lavoravano. Nello specifico, secondo quanto ricostruito in base alla denuncia della donna, l’operatore socio-sanitario avrebbe spinto alle spalle, contro il muro dell’infermeria, la collega, toccandola e cercando ripetutamente di girarle il volto per baciarla. 🔗 Leggi su Lanazione.it

