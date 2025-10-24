Violenza sessuale di gruppo | giocatore dell' Audace Cerignola condannato a 6 anni di reclusione
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per violenza sessuale di gruppo a carico di tre dei cinque calciatori indagati per i fatti risalenti al gennaio 2020. Tra questi c'è anche il giocatore in forza all'Audace Cerignola, Santiago Visentin, al quale è stata inflitta la pena più severa a. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
