Violenza sessuale di gruppo | giocatore dell' Audace Cerignola condannato a 6 anni di reclusione

Foggiatoday.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per violenza sessuale di gruppo a carico di tre dei cinque calciatori indagati per i fatti risalenti al gennaio 2020. Tra questi c'è anche il giocatore in forza all'Audace Cerignola, Santiago Visentin, al quale è stata inflitta la pena più severa a. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

