Violenza sessuale aggravata nei confronti della figlia minorenne | arrestato 41enne

Tempo di lettura: < 1 minuto Nel rispetto della presunzione di innocenza e fermo restando che eventuali giudizi di responsabilità potranno conseguire solamente a pronunciamenti irrevocabili, rende noto che il 21 ottobre, ad Agropoli, i Carabinieri della locale Stazione hanno eseguito un’ordinanza applicativa della misura cautelare in carcere emessa, su richiesta di questa Procura, dal G.I.P. del Tribunale di Nocera Inferiore nei confronti di un 41enne indagato per “violenza sessuale aggravata e maltrattamenti contro familiari o conviventi” nei confronti della figlia minorenne. L’indagato è stato tradotto presso la casa circondariale di Vallo della Lucania. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Violenza sessuale aggravata nei confronti della figlia minorenne: arrestato 41enne

Altre letture consigliate

Arrestato per violenza sessuale all’Oktoberfest. È il trattamento riservato dalla “Polizei” tedesca a un imprenditore vitivinicolo di Valdobbiadene, un 65enne, che il 3 ottobre scorso, dopo qualche boccale di birra di troppo, ha avuto la brillante idea di palpeggiar - facebook.com Vai su Facebook

Calciatori e violenza sessuale di gruppo: la Cassazione conferma le condanne per tre atleti - X Vai su X

Abusi sessuali e violenze alla compagna, costretta anche a dargli i soldi del suo lavoro - La donna lo aveva già denunciato ma poi era tornata con lui sperando si fosse ravveduto. Lo riporta quicosenza.it

Francia sotto shock per la violenza sessuale tra bambini, uno di 8 anni abusa di uno di 9 e un 13enne li filma - In Francia, un caso di violenza sessuale tra bambini ha portato all’incriminazione di un 13enne: avrebbe spinto due minori a compiere atti tra loro ... Secondo virgilio.it

Abbracci e baci a 2 minori: bidella - Per un’ex bidella di una scuola superiore di Cremona l’accusa è quella di violenza sessuale aggravata nei confronti di due studenti ... Segnala cremonaoggi.it