Violenti in piazza scontri con la polizia Salvini | Pro Pal? No pro caos

Iltempo.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un'altra serata ad alta tensione con la galassia ProPal che infiamma la piazza nonostante la tregua in Medio Oriente, prova della strumentalizzazione politica della situazione di Gaza. Scontri e tensione a Roma tra i manifestanti e gli agenti del reparto mobile. Circa 500 le persone che nel tardo pomeriggio di oggi 24 ottobre si sono riunite in piazza Verdi, nel quartiere Parioli, in solidarietà di Gaza. Dopo il divieto non ascoltato di rimanere in presidio, idranti sono stati azionati in direzione della testa del corteo. "Assassini, assassini”. "Ora e sempre resistenza”, hanno urlato i partecipanti mentre si dirigevano verso il muro delle forze dell'ordine. 🔗 Leggi su Iltempo.it

violenti in piazza scontri con la polizia salvini pro pal no pro caos

© Iltempo.it - Violenti in piazza, scontri con la polizia. Salvini: "Pro Pal? No, pro caos"

Leggi anche questi approfondimenti

violenti piazza scontri poliziaViolenti in piazza, scontri con la polizia a Roma. Salvini: "Pro Pal? No, pro caos" - Un'altra serata ad alta tensione con la galassia ProPal che infiamma la piazza nonostante la tregua in Medio Oriente, prova della ... Lo riporta iltempo.it

violenti piazza scontri poliziaItalia-Israele, violenti scontri tra proPal e polizia: sassaiola contro forze dell'ordine e giornalisti, ci sono feriti gravi. Nel corteo anche i black bloc - Nello stadio gli steward hanno fermato 3 contestatori che avrebbe tentato di entrare in campo. Riporta ilgazzettino.it

violenti piazza scontri poliziaRoma, tensioni tra manifestanti e polizia al presidio pro Gaza: idranti in azione - Leggi su Sky TG24 l'articolo Roma, tensioni tra manifestanti e polizia al presidio pro Gaza: idranti in azione ... Si legge su tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Violenti Piazza Scontri Polizia