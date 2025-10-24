Violentata a turno dal branco e ricattata a 12 anni i video finiscono su WhatsApp | arrestati tre giovanissimi
Segnata una svolta nell'inchiesta per gli abusi sessuali subiti da una ragazzina di 12 anni a Sulmona (L'Aquila). Tre giovanissimi, un 18enne e due minorenni, sono stati arrestati dai carabinieri. Sono accusati di essere gli autori degli abusi, le cui immagini sono anche state pubblicate su. 🔗 Leggi su Today.it
