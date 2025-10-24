Violentata a 17 anni su un lettino assolto imputato 18enne
Giovanissimi entrambi, ed entrambi emiliani; lui 18enne lavoratore stagionale sulla riviera cervese, lei 17enne turista in vacanza. Si erano conosciuti attraverso i social; poi, scoprendo di trovarsi entrambi a Cervia, avevano deciso di incontrarsi di persona. E qui le strade si biforcano: perché a detta di lei, quel giovane l’aveva violentata di notte in spiaggia. Secondo lui invece si era trattato di un rapporto consensuale. Nel tardo pomeriggio di ieri il collegio penale del tribunale di Ravenna presieduto dal giudice Antonella Guidomei, ha assolto il 18enne - difeso dagli avvocati Silvia Subini e Andrea Valentinotti - "perché il fatto non costituisce reato". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Violentata una studentessa pugliese di 19 anni - facebook.com Vai su Facebook
Pavia, studentessa di 19 anni violentata dal vicino: l’aggressione con la scusa di un po’ di latte https://milano.repubblica.it/cronaca/2025/10/08/news/pavia_violenza_sessuale_studentessa_vicino_casa-424899153/?ref=twhl… - X Vai su X
"Violentata a 17 anni su un lettino", assolto imputato 18enne - Giovanissimi entrambi, ed entrambi emiliani; lui 18enne lavoratore stagionale sulla riviera cervese, lei 17enne turista in vacanza. Riporta msn.com
Violentata a 12 anni e filmata: spunta un nuovo indagato di 17 anni. Il video come arma di ricatto nelle chat di Whatsapp, il branco composto da 40 ragazzi - L’inchiesta sulla 12enne violentata e filmata a Sulmona (L'Aquila) si allarga: la Procura ha iscritto un terzo indagato, un ragazzo di 17 anni ritenuto l’autore di uno dei video finiti nelle chat ... Da leggo.it