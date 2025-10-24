Giovanissimi entrambi, ed entrambi emiliani; lui 18enne lavoratore stagionale sulla riviera cervese, lei 17enne turista in vacanza. Si erano conosciuti attraverso i social; poi, scoprendo di trovarsi entrambi a Cervia, avevano deciso di incontrarsi di persona. E qui le strade si biforcano: perché a detta di lei, quel giovane l’aveva violentata di notte in spiaggia. Secondo lui invece si era trattato di un rapporto consensuale. Nel tardo pomeriggio di ieri il collegio penale del tribunale di Ravenna presieduto dal giudice Antonella Guidomei, ha assolto il 18enne - difeso dagli avvocati Silvia Subini e Andrea Valentinotti - "perché il fatto non costituisce reato". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Violentata a 17 anni su un lettino", assolto imputato 18enne