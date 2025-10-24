Violentano in gruppo una dodicenne e postano i video online | tre giovanissimi arrestati a Sulmona

Repubblica.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si tratta di un diciottenne e due minorenni. Sono accusati di violenza sessuale aggravata, produzione di materiale pedopornografico e revenge porn. 🔗 Leggi su Repubblica.it

violentano in gruppo una dodicenne e postano i video online tre giovanissimi arrestati a sulmona

© Repubblica.it - Violentano in gruppo una dodicenne e postano i video online: tre giovanissimi arrestati a Sulmona

News recenti che potrebbero piacerti

Cerca Video su questo argomento: Violentano Gruppo Dodicenne Postano