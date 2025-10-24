Violentano in gruppo una dodicenne e postano i video online | tre giovanissimi arrestati a Sulmona
Si tratta di un diciottenne e due minorenni. Sono accusati di violenza sessuale aggravata, produzione di materiale pedopornografico e revenge porn. 🔗 Leggi su Repubblica.it
