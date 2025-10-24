Vimercate le ruspe cancellano l’ex Ibm | al suo posto il maxi data center

Vimercate (Monza e Brianza) – Addio all’ex Ibm, le ruspe cancellano il colosso dell’informatica che ha cambiato faccia alla città, un pezzo di storia di Vimercate sta per entrare nel dimenticatoio. Chi passa sulla tangenziale adesso vede la maxi-area di 200mila metri che si sta svuotando. Naufragato anche il progetto Progroup, la cartiera tedesca che voleva fondare qui un nuovo polo produttivo e che adesso naviga in acque difficili ha rinunciato a espandersi, e l’amministrazione è al lavoro con la proprietà, Vitali, per un nuovo insediamento. “Destinazione industriale – precisa il sindaco Francesco Cereda – sarà mantenuta la vocazione di sempre”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

