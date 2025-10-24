Villamagna tagli all’assistenza per bambini disabili | Violati i diritti fondamentali
È protesta da parte delle associazioni Insieme per Silvia Scn2a e Cromosoma della felicità contro la “decisione del Comune di Villamagna di ridurre le ore di assistenza educativa scolastica per gli alunni con disabilità”. Una misura che, secondo quanto denunciato, sta compromettendo seriamente il. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
