Villaggio della salute | un record di screening e affluenza

Latinatoday.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Villaggio della salute organizzato dalla Asl di Latina nel cuore della città era quello che serviva per avvicinare i cittadini alla cultura della prevenzione. Una giornata di incontri, di informazione, di dialogo e soprattutto di screening e visite gratuite, che con un totale di 2mila presenze. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

