Villa Santa Maria sospesa l’attività di un laboratorio alimentare | sequestrati 300 chili di miele non tracciato

Controlli congiunti dei carabinieri forestali e della Asl 2 hanno portato alla sospensione di un laboratorio alimentare a Villa Santa Maria e al sequestro di circa 300 chili di miele privo di etichette e documentazione. L’ispezione, condotta dai militari della Stazione Forestale del paese insieme. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

