Villa Mussolini l' Anpi | Sia un simbolo nel segno della memoria democratica e dell’antifascismo
Sul futuro di Villa Mussolini, prossima a essere messa all'asta da parte della Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini, interviene il comitato Anpi provinciale. Che illustra la propria posizione: “In passato fu al centro di scelte amministrative contestate. Ora, chiunque diverrà proprietario. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Riccione, all'asta «Villa Mussolini»: il Comune interessato all'acquisto. La sindaca: «Il cambio di nome? Non è una priorità» - X Vai su X
HALLOWEEN - Inaugura il “Parco delle zucche” a Villa Lodi Fé e Villa Mussolini, spacio anche al fascino dei luoghi abbandonati - facebook.com Vai su Facebook
Quale futuro per Villa Mussolini? Anpi Rimini: “Diventi luogo di memoria costruttiva” - Anpi rimini ritorna sul futuro di Villa Mussolini, ora che sembra possa essere venduta all'asta. Da chiamamicitta.it
Villa Mussolini: il Comune conferma l’interesse ad acquisire e valorizzare il simbolo culturale della città - Il Comune di Riccione conferma il proprio interesse a valutare la possibilità di valorizzare la Villa Mussolini, riconoscendone il ruolo di primario ... chiamamicitta.it scrive
"Villa Mussolini non è un affare di famiglia" - Il futuro di Villa Mussolini non è più affare della famiglia Mussolini, dice Annarita Tonini, presidente provinciale dell’Anpi, l’associazione nazionale partigiani d’Italia. Da ilrestodelcarlino.it