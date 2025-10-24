Villa Carcina | Camminanotte

Bresciatoday.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un appuntamento divenuto tradizione per gli amanti della montagna e delle escursioni notturne: sabato 25 ottobre torna la "Camminanotte", l'evento promosso dal Club Alpino Italiano (CAI) sezione di Villa Carcina, in collaborazione con l'Assessorato allo Sport. Giunta alla sua 11ª edizione. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

