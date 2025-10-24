Vigne nei luoghi sottratti al crimine il vino dedicato alle vittime di mafia
I prodotti del Consorzio Libera Terra Mediterranea sono venduti da Coop Liguria per finanziare presidi di legalità. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it
News recenti che potrebbero piacerti
Un viaggio tra i luoghi di Genova che raccontano la vita e il genio di Niccolò Paganini Dalla Chiesa di San Salvatore dove fu battezzato il 28 ottobre 1782 Alla Basilica delle Vigne dove fece risuonare le prime note del suo violino Passando per le Sale - facebook.com Vai su Facebook
Dai borghi ai vigneti ai luoghi liberati dalle mafie: camminate tra i colori d’autunno. Il programma - X Vai su X
Vigne nei luoghi sottratti al crimine, il vino dedicato alle vittime di mafia - I prodotti del Consorzio Libera Terra Mediterranea sono venduti da Coop Liguria per finanziare presidi di legalità ... Si legge su ilsecoloxix.it