Vigilia da incubo per Conte | Hojlund salta l’Inter fuori anche Meret
Hojlund non ce la fa, frattura per Meret: emergenza totale per Napoli-Inter. Una vigilia da incubo. Nel giorno in cui Antonio Conte si aspettava risposte e buone notizie, dall’infermeria del Napoli arriva una doppia, pesantissima tegola che trasforma la preparazione al big match contro l’Inter in una corsa contro il tempo. Rasmus Hojlund non ha recuperato e salterà la partita, ma la notizia peggiore è l’infortunio di Alex Meret: per lui una frattura che lo terrà fuori a lungo. Ufficiale: Meret Ko, Frattura del Metatarso. L’infortunio più grave e inaspettato è quello del portiere titolare. Durante la seduta di allenamento, come confermato da una nota ufficiale del club, Alex Meret ha riportato un infortunio. 🔗 Leggi su Napolissimo.it
