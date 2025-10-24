Vienna Sinner-Bublik per la semifinale | caccia al numero 1

Il venerdì di Vienna chiama il cuore del tennis: Jannik Sinner sfida Alexander Bublik per un posto in semifinale e per rosicchiare terreno al leader Carlos Alcaraz. È la partita che accende la corsa al trono: in una settimana senza margini, ogni punto diventa una promessa o un rimpianto. La caccia alla vetta prende forma . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

