Vienna ATP 500 | Sinner-Bublik ai quarti — orario precedenti dove vederla
Jannik Sinner torna in campo a Vienna per i quarti di finale dell’ATP 500: di fronte ci sarà Alexander Bublik (n.16). Match in programma oggi, venerdì 24 ottobre, non prima delle 17:30. Percorso al torneo. Sinner: debutto vincente con Daniel Altmaier, poi successo nel derby contro Flavio Cobolli agli ottavi.. Bublik: eliminati Alejandro Tabilo e Francisco Cerúndolo nei turni precedenti.. Precedenti e stile di gioco. Head-to-head: 7 incroci, Sinner avanti 5–2.. Ultimo confronto: terzo turno US Open, vittoria netta dell’azzurro in tre set.. Chiavi tecniche: Sinner: pressione costante in risposta, ritmo da fondo e variazioni in uscita dal servizio. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
