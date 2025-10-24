Vienna anche Musetti in semifinale | dominio azzurro e sogno di una finale tutta italiana
Un martello di precisione. Jannik Sinner non perde un colpo, smonta ogni ambizione e fantasia avversaria e replica il suo magic moment contro il kazako Alexander Bublik (n.16 al mondo e n.8 del seeding), conquistandosi la semifinale dell'Atp 500 di Vienna con un doppio 6-4 in un'ora e 18'. E vola in semifinale anche Lorenzo Musetti, che piega il francese Corentin Moutet in due set (6-3, 6-4) e mette un altro tassello fondamentale nella corsa alle Atp Finals di Torino, anche grazie al ritiro del canadese Felix Auger-Aliassime a Basilea. Sinner domina Bublik e scrive un nuovo record. Imbattuto sul cemento indoor dalla finale delle Nitto Atp Finals 2023 a Torino (19 vittorie consecutive), Sinner scrive un altro record insieme a due grandi del tennis italiano. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Scopri altri approfondimenti
Atp500 Vienna. Musetti-Moutet 6-3, 6-4. Il carrarino sfiderà Zverev.. Sinner-Bublik: 6-4 6-4, l'azzurro in semifinale affronterà De Minaur che ha superato Berrettini in due set https://www.rainews.it/maratona/2025/10/tennis-atp-500-vienna-open-in-campo-cobolli- - facebook.com Vai su Facebook
ATP Vienna: Musetti vince e diverte contro Etcheverry. Sfiderà Moutet ai quarti - X Vai su X
Atp Vienna 2025, Musetti in semifinale: battuto Moutet - L'azzurro ha battuto in due set il francese Corentin Moutet con il punteggio di 6- Come scrive lapresse.it
Musetti-Zverev, semifinale Atp 500 Vienna: orario, quando si gioca e dove vederla in tv - Un altro passo importante verso la qualificazione alle Nitto Atp Finals per il tennista carrarino, che ha superato in due set Corentin Moutet ... Si legge su corrieredellosport.it
Musetti-Moutet, diretta Atp Vienna: segui il match dei quarti di finale. Tennis oggi LIVE - L'azzurro numero 8 del mondo sfida il francese per volare in semifinale in Austria e conquistare punti pesanti nella corsa alle Finals: aggiornamenti in tempo reale ... Come scrive msn.com