Vienna anche Musetti in semifinale | dominio azzurro e sogno di una finale tutta italiana

Un martello di precisione. Jannik Sinner non perde un colpo, smonta ogni ambizione e fantasia avversaria e replica il suo magic moment contro il kazako Alexander Bublik (n.16 al mondo e n.8 del seeding), conquistandosi la semifinale dell'Atp 500 di Vienna con un doppio 6-4 in un'ora e 18'. E vola in semifinale anche Lorenzo Musetti, che piega il francese Corentin Moutet in due set (6-3, 6-4) e mette un altro tassello fondamentale nella corsa alle Atp Finals di Torino, anche grazie al ritiro del canadese Felix Auger-Aliassime a Basilea. Sinner domina Bublik e scrive un nuovo record. Imbattuto sul cemento indoor dalla finale delle Nitto Atp Finals 2023 a Torino (19 vittorie consecutive), Sinner scrive un altro record insieme a due grandi del tennis italiano. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

