Viene giù tutto Crollo spaventoso in Italia | boato assordante il terrore in un attimo
Un crollo improvviso ha sconvolto la periferia Nord di Milano, venerdì 24 ottobre, poco dopo le 13, al confine con Sesto San Giovanni. L’episodio è avvenuto in viale Ercole Marelli, dove un’ampia porzione dell’ex sede della società Impregilo, già in fase di demolizione per la costruzione di uno studentato, è crollata su se stessa. Il crollo ha prodotto enormi detriti di cemento e metallo, sparsi anche sulla strada, causando paura tra i residenti e bloccando il traffico nella zona. Nonostante la gravità dell’incidente, il bilancio umano è relativamente contenuto: una donna ha riportato una ferita lieve al polpaccio ed è stata trasportata in ospedale in codice verde. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
