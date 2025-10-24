Un crollo improvviso ha sconvolto la periferia Nord di Milano, venerdì 24 ottobre, poco dopo le 13, al confine con Sesto San Giovanni. L’episodio è avvenuto in viale Ercole Marelli, dove un’ampia porzione dell’ex sede della società Impregilo, già in fase di demolizione per la costruzione di uno studentato, è crollata su se stessa. Il crollo ha prodotto enormi detriti di cemento e metallo, sparsi anche sulla strada, causando paura tra i residenti e bloccando il traffico nella zona. Nonostante la gravità dell’incidente, il bilancio umano è relativamente contenuto: una donna ha riportato una ferita lieve al polpaccio ed è stata trasportata in ospedale in codice verde. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Viene giù tutto”. Crollo spaventoso in Italia: boato assordante, il terrore in un attimo