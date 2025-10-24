Tempo di lettura: < 1 minuto Si incrementa di ulteriori occhi elettronici il sistema di videosorveglianza gestito dal Comando di Polizia Municipale di Benevento. Da oggi sono in funzione due telecamere ad alta definizione che guardano su Piazza Roma. I recenti fatti di cronaca accaduti e questioni di sicurezza urbana hanno dato impulso agli uffici di via Santa Colomba a dotarsi di ulteriori due postazioni che vanno ad aggiungersi alle altre cento già in funzione. L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Videosorveglianza: Piazza Roma attivate due telecamere ad alta definizione