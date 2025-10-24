VIDEO | Vi porto a vedere il ' nuovo' forte Puin dentro e fuori e il panorama mozzafiato

Ufficialmente riaperto e presentato il rinnovato forte Puin sulle alture genovesi. Nel video le immagini che abbiamo girato entro e fuori dalla struttura, e il panorama mozzafiato che offre. A questo link l'articolo completo sul restauro e l'utilizzo per il futuro, di seguito alcuni cenni storici. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

