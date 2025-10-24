VIDEO | Vaccini antinfluenzali per i più piccoli | Fondamentale per proteggerli da forme gravi

Modenatoday.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ha preso il via lo scorso 13 ottobre la nuova campagna per la vaccinazione antinfluenzale in tutto il territorio regionale, che durerà fino a marzo 2026.Sono 167mila le dosi destinate alla provincia di Modena, una parte della quale saranno destinate ai bambini, con la somministrazione da parte. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

Cerca Video su questo argomento: Video Vaccini Antinfluenzali Pi249