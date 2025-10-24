VIDEO- Scossa di terremoto crolla il tetto di una casa disabitata

Tempo di lettura: 3 minuti Una scossa di terremoto di magnitudo 3.6 è stata registrata oggi dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia con epicentro nel comune di Grottolella, in provincia di Avellino. L’evento — avvenuto nel primo pomeriggio e avvertito in buona parte della Campania, fino a Napoli e Salerno — ha fatto uscire in strada molte persone spaventate. Nel video allegato la scossa è stata perfettamente “immortalata” dalla webcam operativa a Summonte dell’Osservatorio MVOBSV, dal quale si evince che la scossa ha avuto una durata di circa 20 secondi. A Grottolella, nell’area epicentrale, si registra il crollo del tetto di una vecchia abitazione disabitata, mentre al momento non si segnalano danni a persone o ulteriori criticità strutturali. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - VIDEO- Scossa di terremoto, crolla il tetto di una casa disabitata

