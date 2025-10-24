VIDEO | Pregi e difetti di Arezzo parola ai cittadini | È bellissima ma anche le strade sono dissestate

Arezzonotizie.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le percezioni degli aretini sulla vivibilità della città di Arezzo sono variegate. I pregi e i difetti messi in risalto cambiano a seconda dell'età, delle zone frequentate e delle proprie esperienze di vita. Questo appare evidente anche dalle interviste fatte in strada (video di copertina) per. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

Cerca Video su questo argomento: Video Pregi Difetti Arezzo