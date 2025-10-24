VIDEO | Ospedale Papardo presidio dei lavoratori | criticità su appalto e contratto

Si è svolto stamani il presidio di tre ore davanti all’Ospedale Papardo di Messina, promosso da Filcams CGIL Messina, UILTrasporti Messina, FP CGIL Messina e FPL UIL Messina, per denunciare la mancata applicazione del CCNL sanità al personale ausiliario dopo il recente cambio di appalto.I. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

