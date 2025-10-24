VIDEO | Ospedale Papardo presidio dei lavoratori | criticità su appalto e contratto
Si è svolto stamani il presidio di tre ore davanti all’Ospedale Papardo di Messina, promosso da Filcams CGIL Messina, UILTrasporti Messina, FP CGIL Messina e FPL UIL Messina, per denunciare la mancata applicazione del CCNL sanità al personale ausiliario dopo il recente cambio di appalto.I. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
#Sanità - Agitazione tra gli ausiliari dell'ospedale Papardo a #Messina: ecco i motivi della protesta - X Vai su X
#Sanità - Agitazione tra gli ausiliari dell'ospedale Papardo a #Messina: ecco i motivi della protesta - facebook.com Vai su Facebook