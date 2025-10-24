VIDEO Milan-Pisa | pullman rossonero arrivato a San Siro | PM News
Il pullman rossonero è giunto da pochi minuti a San Siro. Alle ore 20:45 in campo per Milan-Pisa! Ecco il video dell'arrivo del Diavolo. Il pullman dei rossoneri di Massimiliano Allegri è giunto da pochi minuti allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Alle ore 20:45 tutti in campo per Milan-Pisa, partita della 8^ giornata della Serie A 2025-2026. Ecco, dunque, l'arrivo del Diavolo di Allegri allo stadio nel video del nostro inviato sul luogo, Stefano Bressi. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Gimenez miracolosamente ce la farà, stasera, a essere in campo nell’anticipo Milan-Pisa, sebbene domenica sera in zona San Siro sia stato messo sotto da un tir. Ah no, è stata una manata/trattenuta di Parisi della Fiorentina, nemmeno potente, a farlo strama - facebook.com Vai su Facebook
? $Milan-Pisa: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale Vai su X
VIDEO MN - L'arrivo a San Siro del pullman rossonero. Tra poco Milan-Pisa - È arrivato in questi istanti a San Siro il pullman rossonero, accolto come al solito da parecchi tifosi in visibilio. Scrive milannews.it
Serie A, Milan-Pisa in campo alle 20.45: le probabili formazioni - Domani alle 15 è il turno di Udinese- Secondo tg24.sky.it
Serie A: in campo alle 20,45 Milan-Pisa DIRETTA - Il Milan è in testa alla classifica con 16 punti, uno in più dell'Inter, in 7 partite. Scrive ansa.it