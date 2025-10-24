VIDEO Laura Pausini indossa l’ultimo abito creato per lei da Armani | Come un abbraccio

La cantante ha sfilato con il vestito al premio di musica latina Billboard e ha dedicato un suo pensiero allo stilista scomparso di recente (video pubblicati dalla cantante sulla sua pagina Instagram). 🔗 Leggi su Golssip.it © Golssip.it - VIDEO / Laura Pausini indossa l’ultimo abito creato per lei da Armani: “Come un abbraccio”

Altri contenuti sullo stesso argomento

LAURA PAUSINI scrive un altro capitolo della storia della musica internazionale. Al James L. Knight Center di Miami è stata grande protagonista della serata di gala dei Billboard Latin Music Awards 2025, premiata con il prestigioso Billboard Icon Award che c - facebook.com Vai su Facebook

#ThisIsMe IS BACK Un inizio magico con... Laura Pausini e Zlatan Ibrahimovic - X Vai su X

Laura Pausini in Valentino ai Latin Grammy Awards ha indossato il look che sogno per le feste - Laura Pausini è stata nominata "Person of the Year 2023" ai Latin Grammy Awards indossando due total look custom made di Valentino Ogni anno la Latin Recording Academy sceglie una persona in occasione ... Come scrive vogue.it

Compleanno Laura Pausini: video-lettera della cantante/ “50 anni, grazie per chi mi ha accompagnata finora” - Oggi 16 maggio è il compleanno di Laura Pausini: la celebre cantante compie 50 anni e, per l’occasione, ha deciso di pubblicare una video lettera che ripercorre alcune tappe importanti della sua vita ... Scrive ilsussidiario.net

Laura Pausini, esce a sorpresa il video di Turista: fan increduli - Laura Pausini è una delle artiste italiane più apprezzate fuori dai confini nazionali e nel corso della sua carriera ha pubblicato un numero impressionante di hit di successo, che sono diventate parte ... Scrive dilei.it