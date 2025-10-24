VIDEO - Furto di 15 orologi di lusso al Mercante in fiera il momento del blitz

Hanno rubato 15 orologi di lusso, dal valore di circa 160 mila euro, da uno stand del Mercante in Fiera di Parma, poi sono scappati a bordo di un'auto, diretti verso il confine di Stato. Tre cittadini serbi di 62, 53 e 57 anni, residenti all'estero, sono stati intercettati dalla polizia stradale. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

