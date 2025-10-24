VIDEO – Catania violenza inaudita contro la moglie malata e da poco operata | arrestato 34enne
Un uomo di 34 anni, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato dalla Polizia di Stato di Catania dopo aver aggredito brutalmente la moglie, una donna di 31 anni, colpendola con calci, pugni e schiaffi fino a lasciarla inerme a terra. L'intervento degli agenti è scattato dopo una segnalazione partita dalla stessa vittima alla Sala Operativa della Questura, telefonata che si è interrotta bruscamente perché l'aggressore era ancora sul posto. All'arrivo della volante, i poliziotti hanno trovato una situazione caotica, con la donna che riusciva a malapena a parlare, tra urla e pianti.
