VIDEO | A scuola di educazione stradale Colucciello | A settembre 9 morti per incidenti c' è chi fa i reel mentre guida

Palermotoday.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Al via la 61esima edizione dei corsi di educazione stradale organizzati nelle scuole cittadine di ogni ordine e grado dall’Ufficio educazione stradale della polizia municipale di Palermo per l'anno scolastico 202526. I dettagli e il calendario degli appuntamenti sono stati illustrati questa. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

video scuola educazione stradaleA scuola di legalità e sicurezza stradale - Gli alunni di una scuola primaria di Milano incontrano il questore e gli agenti della polizia stradale per vedere da vicino e conoscere il lavoro delle forze dell'ordine ... Scrive rainews.it

Educazione stradale, 1.035 ragazzi in Fiera. Guarda il video - IES è l’acronimo di ‘Insieme per l’educazione stradale’, progetto rivolto alle scuole di Forlì. Riporta ilrestodelcarlino.it

“Convivere sulla strada”: un libro per insegnare la sicurezza stradale a scuola - Il volume accompagna il primo progetto nazionale di formazione gratuita per insegnanti dedicato alla sicurezza stradale ... Riporta intoscana.it

Cerca Video su questo argomento: Video Scuola Educazione Stradale