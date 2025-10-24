Victorious | Netflix annuncia la produzione dello spinoff Hollywood Arts

La nuova serie debutterà nel 2026 in streaming e ne verranno prodotti ben 26 episodi, ecco i primi dettagli del progetto. Netflix ha annunciato la produzione di Hollywood Arts, lo spinoff di Victorious, di cui verranno realizzati 26 episodi. Il debutto del nuovo show è previsto sulla piattaforma di streaming nel 2026, mentre successivamente le piattaforme saranno trasmesse anche su Nickelodeon e Paramount+. Le dichiarazioni della star dello spinoff Daniella Monet sarà la protagonista e produttrice esecutiva del nuovo show, interpretando quindi ancora una volta Trina Vega. Le riprese di Hollywood Arts prenderanno il via nelle prossime settimane nella città di Vancouver, in Canada. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

